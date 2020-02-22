Muhterem Nur yoğun bakımda

Ünlü oyuncu Muhterem Nur’un üç gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Yeşilçam sinemasının iz bırakan kadın oyuncularından olan Muhterem Nur’un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2013 yılında vefat eden şarkıcı Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı olarak da tanınan 87 yaşındaki Muhterem Nur’un yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

3 gündür tedavisi süren Nur’un sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.