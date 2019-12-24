Muhteşem doğa olayı sayesinde hayatını kazananların adası: Zanzibar

Hint Okyanusu ülkelerinden Tanzanya’nın yarı özerk adası Zanzibar halkı turizm ve baharat ticaretinin yanı sıra her gün gerçekleşen gelgitin etkisiyle zenginleşen balıkçılıkla geçinmeye çalışıyor.

Büyük arazilerde yetişen karanfil, muskat cevizi, karabiber, tarçın ve zerdeçal gibi binlerce çeşit baharatla dünya mutfağına büyük katkısı olan tropik ada Zanzibar, turkuaz mavizi denizi, bembeyaz kumsalları ile son yılların en popüler turizm noktalarından biri. Faunasında “King fish”, “Jack fish”, tuna, somon, karides, ıstakoz, yengeç ve ahtapot gibi yüzlerce canlının bulunduğu ada, mercan kayalıkları, eşsiz denizi ve kumsalıyla dikkati çekiyor. Ancak bu muhteşem sahiller sadece turizmde kullanılmıyor.

Zanzibar halkının üçte birinden biraz fazlası geçinimi balıkçılıkla sağlıyor. “Ngarawa” adı verilen yelkenli kayıklarla denize açılan balıkçılar geceleri yanlarında getirdikleri ışık kaynaklarını, yüksek fiyatla satılabilen çeşitli ebatlardaki ahtapotları avlamak için açıyor.

Gelgitin balıkçılıktaki avantajları

Ay ve güneşin çekim gücü etkisiyle oluşan gelgit, avlanırken balıkçılara bazı kolaylık ve avantajlar sağlıyor. Sığ alanlara ağ yerleştiren balıkçılar, gelgitin etkisiyle yükselen suların gittikçe alçaldığı sabah saatlerinde denize giriyor. Sığ yerlerdeki balıkları elleriyle toplayan balıkçılar daha sonra ağa takılan deniz canlılarını topluyor.



Zanzibar’ın tarihi merkezi Stone Town’daki limana gelen halk, yanlarında getirdikleri basit oltalarla rahatlıkla avlanabiliyor. Adayı ziyaret eden turistler de bu basit oltalarla balık tutarak hoş vakit geçirebiliyor.

Balıkların bir kısmı ihraç edilirken önemli bir kısmı da kurutulduktan sonra Stone Town’daki pazarlarda yerel halka ve turistlere satılıyor. Nadir bulunan değerli ahtapot, yengeç ve karides türleri ise bazı oteller ile lüks restoranlara veriliyor.

Turistler için her gün av ve dalış turları

Deniz yaşamının çok canlı olduğu Zanzibar’a dünyanın her yerinden gelen turistler, özel teknelerle gerçekleştirilen av turlarına katılıp ister oltayla, ister dalış yaparak balık avlayabiliyor. Seyahat acenteleri ve oteller aktivitelerine bu turları da katarak büyük gelir elde ediyor.

Özellikle deniz (blue) safarisi yapılan Fumba, Nungwi, Mnemba ile Nakupenda gibi bölgelerde zengin faunadan yararlanmak isteyen turistler, tüplü dalışın ardından balıkçılarla denize açılarak, unutamayacakları bir macera yaşıyor. Gelgit öncesi ve sonrasında sahillere akın eden turistler, doğa olayının fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşıyor. Yerel halk, buradaki turistlere adanın kültürüne özgü ürünler satarak da kazanç elde edebiliyor.

Türk Hava Yollarının (THY) direkt sefer başlatmasından sonra kargo ve yük taşımacılığının giderek arttığı Zanzibar’a her gün karşılıklı tarifeli uçuş yapılıyor.