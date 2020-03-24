Muslera’dan Erdoğan eleştirisi: “Dini öne çıkardı, işler karmaşıklaştı”

Uruguay’da canlı yayın yapan Sport 890 adlı radyoya bağlanan Muslera, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın Coronavirüse yakalandığını hatırlatarak “Bize çarşamba günü test yapılmıştı. 1-2 gün içerisinde sonuçlarını alacağız. İster istemez tedirginlik var ama Türkiye’deki durum şu anda İtalya’daki kadar kötü değil” dedi.

Türkiye’deki salgının boyutunu bilmenin zor olduğunu ifade eden Muslera, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alarak şunları söyledi:

“Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip. Bugünlerde her gün 300 enfeksiyon oluyor. Başkan dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Burada ilkbahardan yaza gidiyoruz ve iklimdeki değişikliklerin de etkisiyle biraz alerjim var. Burnum tıkalı, bunun bir semptom olabileceğini düşünüyorum. tıkalı bir burnum var ve zaten bunun bir semptom olduğunu düşünüyorum. Falcao ile birlikte kamuoyu yarattık ve sonunda ligler ertelendi. Mayıs ve Haziran ayları arasında Play off yapılacağı yönünde spekülasyonlar var ancak resmi bir açıklama yok.”