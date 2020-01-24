Müslüman liderler Auschwitz’de namaz kıldı

Müslüman dini liderler, Polonya’daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau’yu ziyaret ederek namaz kıldı ve Kuran okudu. Yetkililer, dinler arası organizasyonun şu ana kadar Müslüman dini liderlerce kampa gerçekleştirilen en üst düzeyli ziyaret olduğunu bildirdi.

Amerikan Yahudi Komitesi, Müslüman Dünya Birliği Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el Issa başkanlığındaki ‘çığır açan’ ziyarette, 28 ülkeden 25 dini önderin de aralarında olduğu toplam 62 Müslüman liderin heyette yer aldığını açıkladı. Polonya’nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau Nazi kampında düzenlenen 75’inci anma programına Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı David Harris ve Muhammed Issa başkanlık etti.

Cemaatle namaz kılıp Kuran okuyan Issa, “Soykırım mağdurlarının çocukları, Yahudi ve İslam cemaatinin üyeleriyle burada olmak hem kutsal bir görev hem de derin bir onurdur” dedi. Dünya genelinde önü alınamayan suçların işlendiğine işaret eden Issa, yaşanan gelişmelerin bütün insanlığı derinden etkilediğini söyledi.

Geçen yıl Amerikan Yahudi Komitesi ve Müslüman Dünya Birliği arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı. Issa, Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı David Harris’in Haziran 2020’de Berlin’de yapılması planlanan Amerikan Yahudi Komitesi’nin Küresel Forumu’nda konuşma davetini kabul etmişti.

Harris de beraberindeki bir heyetle Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Auschwitz, Nazi Almanyasının Avrupa genelinde işgal ettiği bölgelerde kurduğu ölüm ve toplama kampları içerisinde en ağır şartlara haiz alanı olarak biliniyor. Çoğunluğunu Yahudilerin oluşturduğu Avrupa’nın değişik noktalarından getirilen 1,1 milyon insan burada Nazilerce öldürüldü. (Kaynak: euronews)