Yargı kararı Varank’ı sinirlendirdi! “Gezi kalkışması ihanettir”

Gezi davasındaki beraat kararına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Varank, “Gezi Kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir” diye yazdı.

Varank, Gazi davasındaki beraat kararına tepki göstererek Gezi eylemlerini ‘ihanet’ diye niteledi.

Twitter hesabından bazı Gezi fotoğrafları paylaşan Varank şöyle yazdı:

“Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir.”