NASA: Dumanlar dünyayı en az bir kez dolaşacak

Avustralya’da aylardır devam eden yangınların neden olduğu dumanların, Dünya’nın etrafını en az bir kere dolaşacağı belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden yapılan açıklamada, Avustralya’daki yangınların yol açtığı duman sütununun, yıl başında Güney Amerika’ya ulaştığı, geçen hafta ise Dünya’nın etrafında yarım turunu tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, “Dumanların, Dünya’nın etrafında en az bir tam çember oluşturması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.

Avustralya’daki büyük yangının, birçok gök gürültülü fırtınaya neden olduğu vurgulanan açıklamada, bunun da en yükseği yaklaşık 18 kilometreye kadar dumanların stratosfere yükselmesine yol açtığı belirtildi.

Duman stratosfere bir kere ulaştığında, ilk kaynağından binlerce kilometre uzakları dolaşabildiği kaydedilirken, bunun da atmosfer koşullarını küresel olarak etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, Güney Amerika’da gökyüzünün renginin değişmesine neden olan dumanların, hava kalitesini ciddi şekilde etkilediği ve dağın zirvesindeki karları gözle görülür biçimde kararttığı belirtildi.

Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta ‘felaket durumu’ ilan etmişti.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.