NBA’de anlaşma sağlandı!

NBA’in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliğinin (NBPA) maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.
Açıklamada, basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs’tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacağı bildirildi.
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