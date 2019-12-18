Netflix Türkiye: RTÜK sansür talebinde bulunmadı

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, “Son 1 yılda RTÜK’ü sık sık Ankara’da ziyaret ettik, uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar” dedi. Savaş, toplu taşıma araçlarında Netflix yayınlarının izlenmesinde Türkiye’nin bir numara olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Beren Saat’in dizisi Atiye merakla beklenirken, Netflix 2020 için 3 yeni Türk dizisi daha planlandığını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, 27 Aralık’ta Türkiye’yle birlikte Netflix’in bulunduğu 190 ülkede aynı anda 158 milyon kişiye ulaşacak ve 8 bölüm olarak yayımlanacak Atiye dizisi, dün akşam düzenlenen galayla ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Dizinin galası için Türkiye’ye gelen Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino, şirketin Türkiye’yle ilgili stratejisini ve planlarını paylaştı.

Azzolino, Türkiye’de 1.5 milyon kullanıcıyı aştıklarını, bu rakamın daha da artmasını beklediklerini ifade etti. 2020 için Türkiye’de 3 yeni dizi planladıklarını anlatan Azzolino, ayrıca Hakan Muhafız’ın 4 ve 5. sezonlarının olacağını, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatıldığı belgeselin de yakında Netflix’te olacağını dile getirdi.

‘Türkiye, Netflix’i en çok toplu taşımada izliyor’

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş da toplu taşıma araçlarında, otobüste, metrobüste Netflix yayınlarının izlenmesinde Türkiye’nin bir numara olduğunu söyledi.

Savaş, RTÜK’ten yayınlarla ilgili bir sansür talebi olup olmadığına ilişkin, “190 Netflix ülkesi ne izliyorsa Türkiye’de de o izleniyor. Son 1 yılda RTÜK’ü sık sık Ankara’da ziyaret ettik, uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar. Çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Bu uygulamayı Türkiye dışında talep eden çok az ülke var” diye konuştu.

Savaş, bu yıl Netflix üyelik ücretlerine zam yapmayacaklarını anlatarak, “Fiyatlarımız bu yıl 2 liralık zamla 19.99 ve 41.99 olarak güncellendi” dedi.