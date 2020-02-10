Netflix yapımlarına sadece 2 ödül! The Irishman yine sıfır çekti

Netflix yapımı filmler 92. Oscar Ödülleri’nden yalnızca iki ödülle döndü. Platformun en iddialı yapımlarından Martin Scorsese imzalı The Irishman Oscar’da da sıfır çekti.

92. Akademi Ödülleri’nde online izleme platformu Netflix, The Irishman, Marriage Story ve American Factory ile birçok kategoride aday gösterildi. Ancak bu yapımlara sadece 2 ödül çıktı.

Martin Scorsese imzalı The Irishman ve Noah Baumbach imzalı Marriage Story, birçok kategoride aday olmasına rağmen geceden hüsranla ayrıldı.

Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel gibi dev isimlerin rol aldığı The Irishman 10 adaylığa hiç ödül alamazken, Marriage Story yalnızca Laura Dern ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. American Factory ise daha şanslı olarak En İyi Belgesel ödülünün sahibi oldu.

Netflix’in, The Irishman ve Marriage Story için sinema kiralayıp gösterimler yaptığı, Oscar kampanyası için milyonlarca dolar harcadığı biliniyor. Ayrıca filmlerle son derece iddialı olsa da, Akademi’ye kabul ettirebilmek için yeterli olmamış gibi görünüyor.

The Irishman, BAFTA Ödülleri’nden de aynı şekilde ödülsüz olarak ayrılmıştı. Marriage Story’den aday olan Laura Dern ise, Oscar’da olduğu gibi BAFTA ve Golden Globe’dan da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.