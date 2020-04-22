AvrupaGündemManşetSon Dakika
NHS’ye anlamlı bağış: Stephen Hawking kullanıyordu
Tıbbi ekipman eksikliğiyle boğuşan İngiltere'de Ulusal Sağlık Merkezi'ne (NHS) sembolik bir bağış gündem oldu.
2018’de hayatını kaybeden ünlü bilim adamı Stephen Hawking’in kullandığı ventilatör koronavirüs salgını ile mücadelede yardımcı olması umuduyla İngiliz Cambridge şehrinde Royal Papworth Hastanesi’ne bağışlandı.
Motor nöron hastalığından muzdarip fizikçi 2018’de yaşamını yitirmişti. Hawking’in kızı Lucy Hawking yaptığı açıklamada “O öldükten sonra, NHS’ye ait olan tüm tıbbi ekipmanı iade ettik, ancak kendisi için satın aldığı bazı eşyalar vardı. Şimdi yardım edecekleri umuduyla onları NHS’ye veriyoruz” diye konuştu.
Şu anda 10 bin solunum cihazı olduğu bildirilen İngiltere’de sağlık bakanı Matt Hancock ihtiyacın yaklaşık 18 bin olduğunu söylemişti.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- NHS’ye anlamlı bağış: Stephen Hawking kullanıyordu
- 84 tonluk tıbbi malzeme siparişi sonunda İngiltere’ye ulaştı
- Koronavirüs sineklerden bulaşır mı?
- ABD’de Çin’e karşı bir dava daha!
- İspanya’da karar günü
- Bakanlıktan ramazan genelgesi
- Hedef bayram sonrası normal hayat
- Futbolun akıbeti ne olacak? UEFA toplantısı sona erdi
- Barcelona’dan Camp Nou girişimi
- 84 tonluk malzeme yardım mı sipariş mi? İşte aslında olanlar