NHS’ye anlamlı bağış: Stephen Hawking kullanıyordu

2018’de hayatını kaybeden ünlü bilim adamı Stephen Hawking’in kullandığı ventilatör koronavirüs salgını ile mücadelede yardımcı olması umuduyla İngiliz Cambridge şehrinde Royal Papworth Hastanesi’ne bağışlandı.

Motor nöron hastalığından muzdarip fizikçi 2018’de yaşamını yitirmişti. Hawking’in kızı Lucy Hawking yaptığı açıklamada “O öldükten sonra, NHS’ye ait olan tüm tıbbi ekipmanı iade ettik, ancak kendisi için satın aldığı bazı eşyalar vardı. Şimdi yardım edecekleri umuduyla onları NHS’ye veriyoruz” diye konuştu.

Şu anda 10 bin solunum cihazı olduğu bildirilen İngiltere’de sağlık bakanı Matt Hancock ihtiyacın yaklaşık 18 bin olduğunu söylemişti.