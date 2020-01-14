Niğde Ulukışla’da yangın: 4 ölü 3 yaralı

Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki bir köy evinde çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. / Ulukışla’da yangın…

Ulukışla’ya bağlı Hacıbekirli köyünde Necati Doğan (54) isimli şahsa ait 2 katlı evin girişinde yakılan mangaldan kapıya alev sıçramasıyla çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) hayatını kaybetti. Yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan’ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

Ulukışla’da yangın! “Yangın kapıda çıktığı için dışarı çıkamamışlar”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Osman Şahin, olayın saat 00.30 civarlarında meydana geldiğini belirterek “Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere göre evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2’si camdan atlayarak kendini kurtarmış. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangının, emin olmamakla birlikte aşağıdaki mangaldan çıktığı, oradan kapıya sirayet ettiği ve bütün evi sardığı yönünde bilgi mevcut. Yangın kapıda çıktığı için vatandaşlar da dışarı çıkamamış. Barbekü herhalde, akşam yemeğinde kullanılmış. İlk bilgilerimiz bu yönde. İlgili arkadaşların raporu doğrultusunda kesinleşir” diye konuştu.

Niğde Valisi olay yerinde incelemelerde bulundu

Olay yerine gelerek Kaymakam Şahin’den bilgi alan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ihbar alınır alınmaz ekiplerin olay yerine gelerek yangına hemen müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu. AFAD ekiplerimizin yaptığı çalışmada göçük altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan 2’si yetişkin biri çocuk. Bir çocuğumuzun daha enkaz altına olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yangın ilk çıktığı anda da 2 kişi kendilerini dışarı atabilmişler. Bunlardan birinin durumu iyi, diğeri tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor.”

Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını belirtti.

Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, “İçeride gelin, ufak çocuklar, gelinin annesi, babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası yanıyorum diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü.” ifadelerini kullandı.