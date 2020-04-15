Normale dönüş: Danimarka okulları açmaya başladı

Danimarka hükümeti, 11 yaşına kadar olan çocukların kreşlere ve okullara dönmesine karar verdi.

Hükümet, ilk etapta kreşler ve ilkokulların 5’inci sınıfına kadar açılması kararını aldı. Okulların eğitime başlayabilmesi için Sağlık İdaresi’nin aldığı kurallara uyması gerekiyor. Ülkedeki 98 belediyeden yaklaşık yarısında bugünden itibaren eğitim başladı. Bazı belediyelerde okullar 20 Nisan’dan itibaren açılacak.

Başbakan Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da okula dönen çocukları karşıladı.

Danimarka, 11 Mart’ta okulları kapattığında Avrupa’da karantina önlemi uygulayan ilk ülkeler arasında yer almıştı.

Ülkede enfeksiyon oranları düşük seyretse de hükümete bazı eleştiriler gelmeye devam ediyor. Danimarka Erken Çocukluk ve Gençlik Eğitimcileri Birliği BUPL’den Elisa Rimpler BBC’ye verdiği demeçte, “Hepimiz biraz gerginiz ve hijyen kurallarına bağlı kalmamızı sağlamalıyız. Gün boyunca çok fazla el yıkıyoruz. Maskelerimiz yok ve birbirimizden uzak durmalıyız, bu çok zor bir iş” dedi.

Danimarka dışındaki diğer ülkeler de bu hafta karantina önlemlerini gevşetmek için harekete geçti:

Avusturya Salı günü binlerce küçük mağazayı yeniden açtı

Çekya hükümeti beş aşamalı bir takvim başlattı

İspanya, zorunlu olmayan işletmelerin yeniden açılmasına izin verdi

İtalyan kitapçılar ve gençler için giyim mağazaları bazı bölgelerde kapılarını yeniden açtı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü ülkenin 16 eyalet prömiyeri ile kısıtlamaların hafifletilmesini görüşecek ve önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren küçük dükkanların sınırlı bir şekilde yeniden açılmasını ve 3 Mayıs’tan itibaren hareket kurallarının gevşetilmesini kabul etmeleri bekleniyor.

Koronavirüs salgınında Danimarka ne yaptı?

Danimarka şimdiye kadar 299 ölüm ve 6 bin 681 pozitif vaka bildirdi, ancak çok daha fazlasının enfekte olduğu düşünülüyor. Danimarka Covid-19 enfeksiyonları popülasyona yayılmadan önce hareketi kısıtlamadaki hızlı aksiyonu nedeniyle büyük övgü almıştı.

Bulaşıcı hastalıklar Enstitüsü Başkanı Tyra Grove Krause Danimarka’nın 12 Mart’taki karantina kararlarından önce pozitif bir vakanın ortalama 2.6 kişiyi enfekte ettiğini, bugün ise bunun 0.6’ya düştüğünü belirterek sosyal mesafe, hijyen ve evden çalışma gibi önlemlerin faydasının kanıtlandığını söyledi.