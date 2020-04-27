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Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
Ünlü modacı Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. / Son Dakika...
2 yıl önce kendisine beyin kanseri teşhisi koyulan Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti.
Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp ” Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal” yazmıştı.
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