Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

2 yıl önce kendisine beyin kanseri teşhisi koyulan Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti.

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp ” Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal” yazmıştı.