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Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. / Son Dakika...

NationalTurk 27/04/2020
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2 yıl önce kendisine beyin kanseri teşhisi koyulan Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti.

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp ” Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal” yazmıştı.

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