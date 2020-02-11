Nusret Mykonos’ta ikinci mekanını açmaya hazırlanıyor

“Saltbae” hareketiyle dünya çapında büyük bir şöhrete ulaşan Nusret Gökçe Mykonos adasında bir mekan daha açmayı planlıyor.

Gözde et lokantası Nusr-Et’in sahibi Nusret Gökçe geçtiğimiz yaz Mykonos’un Hora bölgesinde restoran açmış ve burada da mekanı büyük bir ilgi görmüştü. Mykonos’ta işlerin iyi gitmesinin ardından Nusret’in bu kez Matogiannia bölgesinde bir yer daha açmayı planladığı kaydediliyor.

Geçtiğimiz günlerde adaya giden Nusret’in yeni işletmesi için yer aradığı öğrenildi.