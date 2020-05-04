GündemManşetSon DakikaTürkiye
O şehirde 3 gündür yeni vaka yok
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 gündür şehirde vaka görülmediği ifade edilirken önlemlere uyulması gerektiği de hatırlatıldı.
Valilik açıklamasında, “Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz” denildi.
Şehirde son 3 günde vaka görülmemesinin rehavete yol açmaması için de uyarılara devam edildi. Kentte öğle ezanının ardından tüm camilerden koronavirüsle etkin mücadele için tedbirlere uyulması çağrısı yinelendi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- O şehirde 3 gündür yeni vaka yok
- ABD’ye tıbbi yardım: “Benim Sabancı ailesine yardım etmem gibi bir şey”
- İmamoğlu’dan yeni kampanya
- Balkan ülkeleri de normale dönüyor
- Normalleşme süreci başladı, son 24 saatteki vaka sayısı 545’e düştü
- Önlemlerde hızlı davranan Yunanistan Haziran’da turizmi başlatıyor
- 2 haftadır yeni vaka görülmedi, plajlara akın ettiler
- Galatasaray’da 3 yıldızdan iyi haber
- 2. Aşama: 4.4 milyon kişi işbaşı yaptı
- Yeni hedef gizli taşıyıcılar