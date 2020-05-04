O şehirde 3 gündür yeni vaka yok

Valilik açıklamasında, “Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz” denildi.

Şehirde son 3 günde vaka görülmemesinin rehavete yol açmaması için de uyarılara devam edildi. Kentte öğle ezanının ardından tüm camilerden koronavirüsle etkin mücadele için tedbirlere uyulması çağrısı yinelendi.