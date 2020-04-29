O ülke izin verdi: Torunlarınıza sarılabilirsiniz

İsviçre Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıklar şefi Daniel Koch, bilim adamlarının küçük çocukların virüsü yaymadığı sonucuna vardıklarını söyledi. Ancak görüşmenin kısa tutulması ve bebek bakıcılarının olmaması konusunda vatandaşlarını uyardı.

Avrupa’da karantina kurallarını hafifletmeye başlayan ülkeler arasında yer alan İsviçre bu hafta başında kuaförlerin, park ve bahçelerin açılmasına izin verdi. 2 hafta içinde de küçük dükkanların açılması bekleniyor.

Dr Koch, düzenlediği basın toplantısında birçok büyük anne ve büyük babanın torunlarını görmek için sabırsızlandığını, bu süreçte psikolojilerinin de bozulduğunu belirterek “Onlar için risk oluşturan çocuklar değil ebeveynler. Küçük çocuklar virüsü bulaştırmıyor. Üniversitelerdeki uzmanlarla görüştükten sonra bu kararı aldık” dedi.

Yeni tavsiyeye göre hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen 10 yaşın altındaki çocukları içeren kurala daha büyük çocuklar dahil edilmedi.

Ancak, tüm uzmanlar İsviçre hükümetinin bulgularıyla aynı fikirde değil. Alman virolog Christian Drosten, Avusturyalı yayıncı ORF’ye, küçük çocukların virüsü bulaştıramayacağını kesin olarak söyleyecek yeterli veri olmadığını söyledi.

İngiltere de küçük çocukların dede ve nineleriyle temas etmemesini tavsiye ediyor.