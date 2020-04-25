“Ocak ayında İtalya’da salgın başlamıştı”

İtalya’da resmi olarak açıklanan ilk koronavirüs vakası 20 Şubat’ta Lombardiya bölgesindeki Lodi kentindeydi. İlk ölüm de kayıtlara 21 Şubat’ta geçti.

EuroNews’in aktardığı habere göre Bruno Kessler Enstitüsü yetkilisi Stefano Merler yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili ülkede ilk görülen vakalarla ilgili yaptıkları araştırmada önemli bulgulara ulaştıklarını belirterek “Lombardiya bölgesinde ilk vakalar bilinenin aksine 20 Şubat’tan çok daha önce görüldü. Kanıtlar şunu gösteriyor ki 20 Şubat’tan önce Lombardiya’da birçok kişide Covid-19 virüsü vardı. Ocak ayında, belki de çok daha önce. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Virüs ülkeye bir kişi üzerinden değil bir grup insan kaynaklı yayıldı” diye konuştu.

Basın açıklamasında konuşan diğer bilim insanlarıysa Covid-19’un İtalya’ya doğrudan Çin kaynaklı değil, Almanya üzerinden gelmiş olabileceğini açıkladı.