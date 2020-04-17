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Okulları açan Danimarka bununla da yetinmiyor
Bu hafta içinde kreş ve ilkokulları yeniden açan Danimarka koronavirüs önlemlerini daha da hafifletiyor.
Danimarka hükümeti bu sabah yaptığı açıklamada ülkedeki kuaför, güzellik salonu ve sürücü kursu gibi bazı küçük işletmelerin 20 Nisan’da açılmasına izin vereceğini duyurdu.
Başbakan Mette Frederiksen, “Hiç kimse Danimarka’yı kesinlikle gerekenden bir gün daha uzun süre kapalı tutmak istemiyor” dedi.
Açıklamada Almanya ve Avusturya’daki benzer uygulamalar da hatırlatıldı.
Yeni vaka oranları sabitlendikten sonra Danimarka Çarşamba anaokullarını ve ilkokulları yeniden açmıştı.
Ancak ülkede birtakım karantina kuralları sürüyor. Ülke sınırları kapalı kalmaya devam ederken spor salonları, restoranlar, barlar hala kapalı.
Danimarka’da 6 bin 879 doğrulanmış koronavirüs vakası ve 321 ölüm var.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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