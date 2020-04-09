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Olağanüstü hal ilanından sonra günlük en yüksek vaka sayısı geldi!
Salı günü olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Japonya koronavirüs vakalarında en büyük günlük artışı bildirdi. Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Çarşamba günü Japonya’da 500’den fazla yeni virüs vakası yaşandığını ve salgının başlamasından bu yana günlük en büyük artış olduğunu duyurdu.
144’ü başkent Tokyo’da üzere 503 yeni vaka, ülkedeki toplam vaka sayısını 5 bin 2’ye yükseltti.
Rakamlar, ülkenin Tokyo da dahil olmak üzere birçok il ve şehirde olağanüstü hal ilan etmesinden bir gün sonra geldi.
Dün BBC’nin paylaştığı haberde başkent Tokyo’da eskisi kadar olmasa da kalabalıkların devam ettiği, 2 metrelik sosyal mesafeyi ayarlamanın neredeyse imkansız olduğu belirtilmişti.
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