“Olimpiyatlar 2021’de de yapılamaz”

Bir Japon virüs uzmanı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 2021 yılında da yapılamayacağını iddia etti.

Kobe Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalık profesörü olan Kentaro Iwata, “Olimpiyatları yapabilmek iki koşula bağlık. Japonya’da salgını kontrol etmek ve tüm dünyada bunu yapabilmek. Çünkü dünyanın her yerinden sporcuları ve izleyicileri davet etmek zorundasınız. Japonya bu hastalığı gelecek yaza kadar kontrol edebilir, keşke yapabilseydik, ama bunun dünyanın her yerinde olacağını düşünmüyorum. Bu nedenle önümüzdeki yaz Olimpiyat Oyunlarını yapabilmek konusunda çok kötümserim” diye konuştu.

2020 Olimpiyat oyunlarının ertelenmesi sürecinde de birçok tartışma yaşanmıştı. Japonya bir süre oyunların yapılabileceğine inanmış ve erteleme kararını geciktirmişti. Ancak birkaç ülkenin oyunlara katılmayacağını açıklaması Japonya ve IOC’nin erteleme kararı almasına yetti.