GündemManşetSon Dakika
Ölü sayısı 11 bini aştı, vaka sayısı 300 bine dayandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi.
Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden “en fazla can kaybının yaşandığı ülke” 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya’nın ardından “ikinci en fazla ölüm”, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle “en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke” olan İran’da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Prof. Ali Serdar Fak güncel, bilimsel ve pratik bilgileri paylaştı
- Alkış tutanlara “pislikler” diyen Haşmet Babaoğlu kayıplara karıştı
- Kekilli’den sağlık çalışanlarına online konser
- “Sadece Türkiye ve Çin yardım ediyor, Avrupa’dan tek maske gelmedi”
- Ölü sayısı 11 bini aştı, vaka sayısı 300 bine dayandı
- Son Dakika! Sağlık Bakanlığından yeni genelge: Tüm hastaneler…
- Meral Akşener: “Bizi dinleyip ihtiyat akçesini bugünler için ayırsaydınız”
- “Corona”nın üzerini çizip “Çinli” yazdı!
- İspanya’da vaka sayısı İran’ı geçti, ölü sayısı bini aştı
- 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşıma ilk hamle geldi