Ölüm orucundaydı, öldü!

Helin Bölek, Bir diğer grup üyesi İbrahim Gökçek ile birlikte Grup Yorum’un maruz kaldığı konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması gibi taleplerle ölüm orucuna girmişti.

Bölek Sarıyer’deki evinde eyleminin 288’inci gününde hayatını kaybetti.