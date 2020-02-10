Ömer Çelik’ten İdlib açıklaması: Karşı tarafa verilen zaiyat kat be kat fazladır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik, İdlib’de Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda 5 askerimizin şehit olmasıyla ilgili “Burada Türkiye’nin kararlılığı tamdır. Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değildir” dedi.

Ömer Çelik’in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Rejimin sistemli şekilde saldırıları söz konusudur.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Karşı tarafa verilen zaiyat kat be kat fazladır.

Burada Türkiye’nin kararlılığı tamdır. Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi.

Soçi mutabakatıyla ortaya çıkan gözlem noktaları faaliyetine devam etmektedir. Saldırılara en güçlü şekilde cevap vermektedir.

Kimsenin toprağında gözümüz olmadığını, amacımızın terörle mücadele olduğunu defalarca ifade ettik, bir kere daha ifade ediyoruz.

Türkiye herhangi bir şekilde yeni bir pozisyon almayacak.

(Sokakta donarak hayatını kaybeden vatandaşlar) Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman Valiliklerimize bildirilmesini istiyoruz.”