Önlemlerde hızlı davranan Yunanistan Haziran’da turizmi başlatıyor

Yunanistan’da hükümet, İtalya’da enfeksiyonlar yayılmaya başladığı anda tedbirler aldı. Üst düzey epidemiyologlar, virologlar ve bulaşıcı hastalık uzmanları ile geçici bir bilimsel komite kuruldu.

Yunanistan’da teyit edilen ilk koronavirüs vakası 26 Şubat’ta kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis haftalar boyu sürecek karantina tedbirlerini açıkladı:

27 Şubat: Karnavallar, kalabalık etkinlikler iptal edildi.

10 Mart: Okullar ve üniversiteler kapatıldı.

12 Mart: Eski Olympia’da bir avuç VIP konukla birlikte Olimpiyat ateşi yandı; Yunanistan ilk Covid-19 ölümünü doğruladı

13 Mart: Kafeler ve restoranlar kapandı

22 Mart: Harekete kısıtlamalar getirildi. Yunan halkı evlerinden sadece temel ihtiyaçlar, yiyecek satın alma ve köpek gezdirme için çıkabildi.

Yunan polisi 60 binden fazla kişiye 9 milyon euronun üzerinde ceza kesti.

Tüm bu önlemler Yunanistan’da işe yaramış görünüyor. Ülkede ölüm oranı 1 milyonda 13. Bu rakam ABD’de 207, İspanya’da 540, İtalya’da 478, Türkiye’de ise 40.

Yunan hükümetinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri ülkenin dini geleneğinden kaynaklandı. Yunan Ortodoks ayinde rahipler aynı kaşığı kullanarak sunum yapıyor. Yunanistan Kilisesi’nin önde gelenleri günlerce Hz. İsa’nın kanını ve bedenini temsil eden komünyonlardan hastalıkların bulaşamayacağı konusunda ısrar etti. Doktorlar ve bilim adamları derhal kiliseyi bilimi dinlemeye çağırdılar.

Başbakan Mitsotakis sonunda duruma el koyarak “Halka açık toplantılar için geçerli olan kısıtlamalar kiliseler için de geçerli olacak” dedi.

Sonuç olarak Paskalya ayinleri kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

Yunanistan yaz sezonunda turizmi açabilir mi?

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theocharis, Yunanistan’ın koronavirüs açısından güvenli olduğunu söyleyerek bu yönde sloganlarla ayakta durmaya çalışacaklarını belirtiyor.

Yunanlıların GSYİH’sinin yaklaşık %25’ini ve beş işten birini turizm sektörü oluşturuyor. Yapılan bir araştırmaya göre Yunanlı otelcilerin %65’i iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

Turizm bakanı, Yunan bilim adamlarının yurt dışından gelecek turistler için yeni uygulamalar düşündüklerini ifade ederek “Yeni kuralların arkasındaki temel ilkeler, sosyal mesafenin gerekli olacağı ve daha sık ve farklı türde temizlik prosedürlerinin izleneceğidir. Ayrıca otel personeli düzenli olarak test edilecek” diye konuştu.

Yunanistan ve Hırvatistan turizm bakanları geçtiğimiz hafta Zagreb’de bir araya gelerek sınır komşuları Slovenyalıların bu ayın sonuna kadar, Haziran ayında ise diğer ülkelerden turistlerin gelmesine izin vermek için bir plan hazırladılar.

Öncelik karayoluyla seyahat

Ülkeler arası uçuşların ne zaman başlayacağı belirsiz. Yunanistan bu durumda ilk olarak ülkeye karayoluyla ulaşabilecek turistleri hedefliyor.

Avrupa Birliği’nin ortak planı olmaması halinde Yunanistan’ın tek başına hareket edeceğini belirten Theocharis, “Ekonomik faaliyetlerimizi mümkün olan en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde açmak istiyoruz. Gerekirse tek başımıza hareket ederiz. Önce iç turizmi, sonra komşu ülkelerden gelen turistleri, sonra orta mesafeli ülkeleri ve uzun mesafeli turistleri göreceğiz. Karayoluyla seyahat etmek başlangıçta uçmaktan daha güvenli olacak ve önce bu tür turistleri göreceğiz” diyor.

4 Mayıs itibariyle Yunanistan’da 2 bin 626 koronavirüs vakası, 144 ölüm var. Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs’ta 8, 3 Mayıs’ta ise sadece 6 yeni koronavirüs vakası bildirdi.