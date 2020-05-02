Online divan toplantısı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz.” denildi.
İnternet üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle Türkiye’de bir ilk olacağı duyurulan toplantının, 15 Mayıs Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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