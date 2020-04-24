Online test başvurusu başladı, site çöktü!

İngiltere Sağlık Bakanlığı öncelikli olarak temel hizmetlerde çalışanların koronavirüs testi yaptırması için bir başvuru sayfası hazırladı. BBC’nin haberine göre koronavirüs testi yaptırmak için milyonlarca işçi yoğunluğa sebep oldu ve site çöktü.

Bugün açılan web sitesi bir süre sonra ziyaretçileri kapalı olduğu ve daha sonra tekrar kontrol etmelerini isteyen bir mesajla karşılamaya başladı.

10 milyona kadar kilit işçinin ve hane halkının artık online olarak veya işverenleri aracılığıyla bir koronavirüs testi yaptırması amaçlanıyordu.

Siteye erişimin kapanmasının ardından İngiltere Sağlık Bakanlığı aksaklık nedeniyle özür diledi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda koronavirüs testi için çok fazla talep olduğu belirtildi.