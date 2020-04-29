Oscar Ödüllerine koronavirüs ayarı

Koronavirüs salgını, kültür sanat hayatını da etkilemeye devam ediyor. Oscar Akademisi, salgın nedeniyle sinema salonlarının kapatılması, festivallerin iptal edilmesi ve çekimlerin durması sonrasında ödüllerde önemli bir değişikliğe imza attı. Online yapılan toplantı sonrasında, sadece internet üzerinden içerik sağlayan platformlarda yer bulmuş filmlerin de bu yılki yarışta yer almasına karar verildi.

Geçtiğimiz yıllarda da Roma, Irishman gibi Netflix yapımları Oscar’a aday gösterilmiş hatta pek çok dalda ödülü de kucaklamıştı. Ancak tüm bu yapımların kısıtlı ölçüde de olsa sinema salonlarında gösterime girmesi şartı aranıyordu. Daha önce, bir filmin Oscar’a aday olabilmesi için, Los Angeles’ta en az yedi gün boyunca ve üçer seans olarak gösterim şartı vardı.

Bu kuralı değiştiren Akademi’nin yeni kurallarına göre, filmler, önceden vizyon tarihi almışsa, herhangi bir platformda yayınlanarak da Oscar adayı olabilecekler. Bu kural, salonlar açıldıktan sonra ortadan kalkacak.

Salonlar açıldıktan sonra vizyona giren filmler için yine eski kural geçerli olacak. Burada da ufak bir kural esnemesi yapılacak ve başka şehirlerde olabilecek kısıtlı gösterimler de değerlendirmeye alınacak.

Öte yandan Akademi başka değişiklikler de yaptı.

Bu kapsamda daha önce iki ayrı kategori olan Ses Miksajı ve Ses Kurgusu birleştirildi. Orijinal müzik dalında ise, ‘yüzde 60 özgünlük’ şartı, devam filmlerinde ‘yüzde 80’ olarak güncellendi.

Uluslararası En İyi Film kategorisinde ise Akademi, filmleri kendi platformundan üyelerine gösterim yapmaya karar verdi.

Akademi Başkanı David Rubin, “Akademi, filmlerin büyüsünü deneyimlemenin, sinema salonlarından daha iyi bir yolu olmadığına inanıyor. Buna olan bağlılığımız değişmez ve değiştirilemez. Ancak trajik koronavirüs salgını, ödüllere uygunluk kurallarımızda bu geçici istisnayı zorunlu kılıyor” dedi.

Salgın nedeniyle ortaya çıkan olağan dışı duruma rağmen 93. Akademi Ödülleri daha önce açıklandığı gibi 28 Şubat 2021’de sahiplerini bulacak ve ödül töreni ABC kanalında yayınlanacak.