Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı
Gezi Parkı davasının dördüncü duruşmasında mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasının dördüncü duruşması bugün Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmetti.
Kavala’nın yanı sıra aralarında gazeteci Can Dündar, mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 sanık, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor.
DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Kavala’nın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Osman Kavala’nın tahliyesini talep etti.
Ancak bu talebi reddeden mahkeme Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı 28 Ocak 2020 tarihine erteledi.
AİHM 10 Aralık’ta açıkladığı kararında, iki yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Strasbourg’daki mahkeme, Kavala’nın ‘siyasi nedenlerle’ ve ‘insan hakları savunucularını susturmak’ amacıyla tutuklanarak, yargılandığı sonucuna varmıştı.
16 Ekim 2017’de gözaltına alınan Kavala, tutuklandığı 1 Kasım 2017’den beri cezaevinde bulunuyor.