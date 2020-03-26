Oxford araştırması: Sürü bağışıklığı kazanıldı, bin kişiden sadece biri hastaneye yatıyor

Oxford üniversitesindeki araştırmacıların modellemesine göre, yeni koronavirüs, İngiltere’de bilim adamlarının daha önce tahmin ettiğinden çok daha fazla insanı – belki de nüfusun yarısını – etkilemiş olabilir.

Epidemiyoloji Profesörü Sunetra Gupta, covid-19 ile enfekte olanların binde birinden daha azının hastanede tedaviye ihtiyaç duyacak kadar hasta olduğunu tahmin ediyor ve ekliyor: “Büyük çoğunluk çok hafif semptomlar gösteriyor ya da hiç semptom olmuyor. Şu anda salgının hangi aşamasında olduğumuzu tam olarak bilmek için derhal serolojik araştırmalara (antikor testi) başlamamız gerekiyor.”

Oxford ekibinin modellemesine göre koronavirüs salgını İngiltere’ye en geç Ocak ayının ortasında ulaşmıştı bile. Birçok ülke gibi İngiltere de ilk vakayı Şubat ayının sonunda ilan etti. Araştırmaya göre ise bir aydan fazla bir zamanda virüs görünmez bir şekilde zaten yayılmıştı.

Fakat araştırmacılar İngiliz hükümetinin aldığı karantina dahil sert önlemleri henüz eleştirme aşamasında değil. Çünkü araştırmanın henüz doğrulanmadığını, doğrulansa bile özen gösterilen sosyal mesafenin ciddi şekilde hasta sayısını azaltacağı düşünülüyor.

Oxford araştırması, İngiltere ve İtalya’dan gelen vaka ve ölüm raporlarından oluşturulan bir çalışmaya dayanıyor.

Oluşturulan modelleme ise yeterli sayıda insan enfekte olduğu ve insanlar virüse karşı dirençli hale geldiğinde virüsün yayılmayı durduracağı fikri olan “sürü bağışıklığına” odaklanmakta.

Bazı İngiliz bilim adamları sürecin başında sürü bağışıklığını önermiş ancak hükümet bunun ulusal sağlık hizmetinin kritik hastalarla kapasitesini aşabileceği endişesiyle kabul etmemişti.

Oxford araştırmacıları sonuç olarak iki aydan fazla bir süre boyunca hızlı bir şekilde virüsün yayılmasıyla önemli bir sürü bağışıklığının kazanıldığına inanıyor.

Bu durum testlerle teyit edilirse mevcut kısıtlamaların belirtilen süreden daha önce kaldırılabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar bazı uzmanlar virüse karşı insan bağışıklık tepkisinin gücü ve uzunluğu konusunda şüphe duysalar da Prof Gupta, ortaya çıkan kanıtların insanlığın covid-19’a karşı sürü bağışıklığı oluşturacağından emin olduğunu söyledi.

Prof. Gupta’nın Oxford, Cambridge ve Kent Üniversitelerindeki meslektaşları da antikor testlerinin bir an önce başlamasını istiyor.