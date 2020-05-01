Oxford Üniversitesi’nden bir iyi haber daha

Üniversite, 320 kişi üzerinde denenen koronavirüs aşısının olumlu sonuç verdiğini duyurdu ve Haziran ortasında aşının piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarının en dikkat çekeni olan Oxford Üniversitesi’nden Prof. John Bell yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladıkları koronavirüs aşısında önemli yol kat ettiklerini söyledi.

Corona virüs aşısını yaklaşık 320 kişi üzerinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Bell, “Aşının hazır olması halinde dağıtımı için AstraZeneca ile anlaşma sağladık. Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülebilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Hedefimiz Haziran ayı ortasına kadar tamamen işe yarayan bir aşı üretmek. Bu çalışma hala devam ediyor, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu aşılar şu anda insan vücudunda olumlu bir şekilde sonuç veriyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Haziran ortasında güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum” diye konuştu.