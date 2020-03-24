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Panikçiler iş başında! Hantavirüs insandan insana bulaşmıyor

Farelerden insana bulaşan ve salgın tehlikesi olmayan hantavirüs nedeniyle Çin'de bir kişinin ölmesi, panikçilere yine mesai yaptırdı.

NationalTurk 24/03/2020
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Çin’de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı ülkede ve tabi ki Türkiye’de salgın endişesine yol açtı.

Araştırmadan haber yapan internet siteleri ve sosyal medya fenomenleri! insanları yeni salgınla korkutmaya çalıştı!

Hantavirüs salgını tehlikesi yok!

Çin’in resmi yayın kuruluşu Global Times’ın haberinde, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi. Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığ belirtildi.

Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, “Hantavirüs Akciğer Sendromu” (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor. İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor.

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