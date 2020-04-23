Park ve bahçeler 1 ay sonra açıldı
İran'da hem vakalarda hem de ölümlerdeki düşüşün ardından yaklaşık bir aydır süren park ve bahçelere giriş yasağı kaldırıldı.
IRNA’nın haberine göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun onayıyla bazı kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Salgına karşı tedbirler kapsamında, geçen ay kapatılan park ve bahçelerin, sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılacağını belirten Zülfikari, “Bugüne kadar korona hastalığı düşüş sürecine girmiştir. Bu da alınan tedbirlerin öneminin ve halkın işbirliğinin göstergesidir” dedi.
Tahran Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Muhammed Muhtari parkların yeniden açıldığını duyururken halkı sosyal mesafe kuralına uymaya devam etmeye çağırdı.
Salgın nedeniyle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İran’da, son günlerde virüs nedeniyle yaşanan günlük can kayıpları 100’ün altına indi. Son bir haftadır vaka sayısında da düşüş sürecine girildi.
Ancak yetkililer test imkanının sınırlı olması nedeniyle gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceğini kabul ediyor.
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