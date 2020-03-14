Pencere ve balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarını alkışladılar

Ülke genelinde karantinanın devam ettiği İtalya’da insanlar evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.

Bugün yapılan eylemde ise tüm ülkede insanlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarıyla dayanışmalarını göstermek için hep birlikte alkış tuttular.