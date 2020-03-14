AvrupaGündemManşetYaşam
Pencere ve balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarını alkışladılar
Neredeyse Avrupa'nın tamamına yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altında bulunan İtalya'da evlerinden çıkamayan İtalyanlar destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde saat 12'de balkon ve pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.
Ülke genelinde karantinanın devam ettiği İtalya’da insanlar evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.
Bugün yapılan eylemde ise tüm ülkede insanlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarıyla dayanışmalarını göstermek için hep birlikte alkış tuttular.