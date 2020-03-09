Petroldeki tarihi düşüş pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ederken, petrol fiyatlarında 1991 yılından bu yana en sert düşüş yaşandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin küresel arzı nasıl yönetecekleri üzerinde uzlaşı sağlayamamasının ardından brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi. Söz konusu durum akaryakıt fiyatlarında indirimi gündeme getirdi.

Milliyet’in sektör yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası benzinde 82 kuruş, motorinde ise 65 kuruşluk indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları şu an ne kadar?