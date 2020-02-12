Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 5 Şubat’ta İstanbul’da pistten çıkan uçakla ilgili, “Belli ki pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Şubat’ta Sabiha Gökçen’de pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Haber’in aktardığına göre Turhan, şunları söyledi:

“Araştırma, inceleme devam ederken bir ön karar vermek doğru değil. Ama uçağı kullanan pilot burada bir inisiyatif almış. Bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır. Hadise bundan başka bir şey değil. Ama kara kutunun içindeki bilgilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanmış olacak diye düşünüyoruz.”