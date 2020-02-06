Pilotlar için gözaltı kararı

Üç kişinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı uçak kazasıyla ilgili savcılık soruşturması kapsamında iki pilot hakkında gözaltına alınmaları kararı verildiği belirtildi. Uçağın birinci pilotunun Türk, ikinci pilotunun Hollanda uyruklu olduğu öğrenildi.

T24’te yer alan habere göre, savcı uçak kazasıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında hastanede tedavi gören iki pilot hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatı üzerine polisin pilotları mevcutlu olarak getirmek üzerine hastanede beklediği belirtildi. Sabiha Gökçen iniş yaparken parçalanan Pegasus uçağındaki birinci pilotun Türk, ikinci pilotun da Hollanda uyruklu olduğu bilgisi verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın ayrıca iki pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında savcılık, kule ve meydan görevlilerinin ifadeleri alınması için de talimat verdi. Kule ve meydan görevlileri polis nezaretinde adliyeye götürülecek.