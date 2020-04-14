Plazma nakledildi, testi negatife döndü
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde konvelesan plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatife döndüğü bildirildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisinde yeni tip koronavirüsü yenen 27 yaşındaki Çağlar Çolak’tan alınan konvelesan plazmanın 10 Nisan’da yoğun bakımdaki bir hastaya aktarıldığını bildirdi.
Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkati çeken Aydınlı, Sağlık Bakanlığının onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını hatırlattı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin çok donanımlı ve her türlü altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Aydınlı, şöyle konuştu:
“Plazma nakli yaptığımız, birçok kronik rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki hastanın Kovid-19 test sonucu negatife döndü. Şu an sağlık durumu iyi, bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızı yoğun bakımda takip ediyoruz, tedavisi sürüyor.”
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