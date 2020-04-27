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Polis dolu meydanda Cumhuriyet Anıtı’na saldırı!

Türkiye'nin polis yoğunluğu en çok olan yerlerinden biri olan Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na boyalı saldırı düzenlendi.

NationalTurk 27/04/2020
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Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na kırmızı boyalı saldırı yapıldı. Çok sayıda polis anıtı çevresinde inceleme başlattı.

Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na kırmızı boya atılmasıyla ilgili açıklama geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada “”Şüpheli M.B. isimli şahıs yakalanmıştır. Şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu tespit edilmiş olup, soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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