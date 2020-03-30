Polis karantinada muhbirlik sitesi açtı, yoğunluktan çöktü!

Yeni Zelanda da dünyanın birçok ülkesi gibi karantina altında. BBC’de yer alan haberde ülke polisi, karantina sürecinde herkesin kurallara sadık kalmasını sağlamak için kurallara uymayanların bildirilmesine yönelik bir internet sitesini hizmete soktu.

Ancak söz konusu web sitesi o kadar çok trafik aldı ki, dün kurulduktan kısa bir süre sonra çöktü.

Polis Komiseri Mike Bush gazetecilere verdiği demeçte, “Başkalarının kurallara uymadığını bize bildiren en az 4 bin 200 raporumuz var. Vatandaşlar kuralların uygulanması konusunda kararlı görünüyor” dedi.

Gelen ihbarlardan en ilginçlerinden biri Queenstown’daki bir hostelde yaklaşık 60 kişinin katıldığı bir parti. İhbarlara göre turistler de ülkeyi kamp yaparak dolaşmaya devam ediyor.

Yaklaşık beş milyonluk bir nüfusa sahip olan Yeni Zelanda’da 550’den fazla onaylanmış virüs enfeksiyonu ve bir ölüm var.