ABD İran Savaşı! İsrail’den soykırım kararı

ABD İran Savaşı! İsrail’den korkunç karar

ABD İran Savaşı devam ederken İsrail Filistinlileri hedef alan idam cezası yasasını onayladı

İsrail parlamentosu İsraillileri öldüren Filistinlilere idam cezası uygulanmasını öngören yasayı 62’ye karşı 48 oyla kabul etti.

Yasa Batı Şeria’daki askeri mahkemelerde yargılanan Filistinliler için temel ceza olarak idamı öngörüyor.

Mahkûmiyet kararlarının oybirliği yerine çoğunluk kararıyla alınmasına izin verildi ve idamların nihai karardan itibaren 90 gün içinde uygulanması şartı getirildi.

İsrail mahkemelerinde ise idam cezası yalnızca devletin varlığını reddetme amacıyla işlenen cinayetler için uygulanabilecek ve hâkimler idam ile müebbet arasında seçim yapabilecek.

Yasanın uygulanmasının Filistinlilerle sınırlı kalacağı ve Yahudi İsrailliler için geçerli olmayacağı düzenleme kapsamında yer aldı.

Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık yasayı ayrımcı nitelikte olduğu gerekçesiyle eleştirdi ve geri çekilmesi çağrısı yaptı.

İnsan hakları kuruluşları yasanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Cenevre Sözleşmesi ile çeliştiğini değerlendiriyor.

İsrail yasalarında idam cezası daha önce vatana ihanet ve soykırım gibi suçlar için mevcut olsa da uygulamada nadiren kullanıldı.

Yasa 30 gün içinde yürürlüğe girecek ve çeşitli insan hakları kuruluşları düzenlemeyi Yüksek Mahkeme’ye taşımaya hazırlanıyor.

Bu yasa tasarısına göre İsrail hapishanelerinde bulunan, “terörist ilan edilmiş” muhalif ve Gazzeli yaklaşık 10 bin tutuklu idam edilecek!

ABD İran Savaşı‘nda daha önce öldüğü öne sürülen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Knesset binası dışında, muhalif ve Gazzeli tutuklular için ölüm cezası yasasının kabul edilmesini kutlayarak, bunu tarihi bir olay olarak nitelendirdi ve “Yakında onları tek tek sayacağız!” dedi.