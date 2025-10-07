Almanya’da belediye başkanı bıçaklandı

Almanya’yı şoke eden saldırı

Almanya‘da 10 gün önce yapılan yerel seçimlerde 23 bin nüfuslu Herdecke kentinde belediye başkanı seçilen Iris Stalzer bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Evinin önünde sırtı ve boynundan defalarca bıçaklanan kadın belediye başkanı, helikopterle kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Stalzer, bilinci açıkken birkaç kişi tarafından bıçaklandığını söylese de polis şüpheli olan evlatlığını kelepçeleyerek gözaltına aldı. Sosyal Demokrat Parti’den yıllardır Hristiyan Demokrat Parti’nin kalesi olan Herdecke’yi alan Stalzer ile ilgili olarak Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “Bu olayın bir an önce ortaya çıkması gerekiyor. Yaşamından endişe ettiğimiz Iris Stalzer’in bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Yakınları ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.