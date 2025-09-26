DünyaEn Son HaberlerPolitika

Netanyahu kendi kendine konuştu

Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, protesto edildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona konuştu

NationalTurk NL26/09/2025
6 Bir dakikadan az
Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, protesto edildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona konuştu
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Netanyahu’ya büyük tepki!

Gazze‘de Filistinlilere uyguladığı soykırımla dünyanın büyük nefretini kazanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, gittikçe yalnızlaşıyor. Birçok ülke ve kurumun ambargo uyguladığı, ayrıca peş peşe anlaşmalarını iptal ettiği İsrail’in Başbakanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda protesto edildi. Genel Kurul’da Netanyahu’nun kürsüye çıktığını gören çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Kürsüde propagandasını yapmakta ısrar eden Benjamin Netanyahu, “Husi liderliğinin yarısı, öldü. Yahya Sinwar, öldü. Nasrallah, öldü. Esad rejimi, gitti. Irak milisleri, gidecek. İran’ın en önemli bilim insanları, onlar da öldü” dedi. Filistin’in Avrupa ülkeleri tarafından art arda tanınmasına da tepki gösteren İsrail Başbakanı, “Filistin Devleti’ni boğazımıza kadar sokmanıza izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bağlantılar
NationalTurk NL26/09/2025
6 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu