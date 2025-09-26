Netanyahu kendi kendine konuştu

Netanyahu’ya büyük tepki!

Gazze‘de Filistinlilere uyguladığı soykırımla dünyanın büyük nefretini kazanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, gittikçe yalnızlaşıyor. Birçok ülke ve kurumun ambargo uyguladığı, ayrıca peş peşe anlaşmalarını iptal ettiği İsrail’in Başbakanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda protesto edildi. Genel Kurul’da Netanyahu’nun kürsüye çıktığını gören çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Kürsüde propagandasını yapmakta ısrar eden Benjamin Netanyahu, “Husi liderliğinin yarısı, öldü. Yahya Sinwar, öldü. Nasrallah, öldü. Esad rejimi, gitti. Irak milisleri, gidecek. İran’ın en önemli bilim insanları, onlar da öldü” dedi. Filistin’in Avrupa ülkeleri tarafından art arda tanınmasına da tepki gösteren İsrail Başbakanı, “Filistin Devleti’ni boğazımıza kadar sokmanıza izin vermeyeceğiz” diye konuştu.