Burkina Faso’da darbe girişimi

Burkina Faso’dan ABD’ye rest

Eylül 2022’de yaptığı darbeyle Burkina Faso Devlet Başkanı olan İbrahim Traore’ye dün gece darbe girişiminde bulunuldu.

ABD’nin Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya yaptığı operasyonla ülkeden alıp çıktığı saatlerde Afrika ülkesi Burkina Faso’da da darbe girişimi oldu.

38 yaş ile dünyanın en genç Devlet Başkanı olan Traore, göreve gelmesinin ardından uzun süre ülke kaynaklarını sömüren Fransız şirketleri ve ordusunu ülkeden kovmuştu.

Kısa sürede yaptığı sosyal projeler ve yolsuzluğu sıfırlamasıyla halkın sevgilisi haline gelen Traore, darbe girişimi sırasında halkın yoğun desteğiyle karşılaştı.

29. darbe girişimini de atlatan Traore, Nijer ve Mali ile birlikte ortak karar alarak ABD vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştı.

Burkina Faso, 50 yıl aradan sonra tarımda talebin üzerinde üretim yaparken yaklaşık 500 bin kişilik sosyal konut projesini de tamamlamaya çok yakın.

ABD’nin resmi davetini geri çeviren genç başkana darbe girişimlerinin arkasında Fransa’nın olduğu belirtiliyor.