Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriyelileri asla kovmayacağız.”

Türkiye’nin kapılarının mültecilere her zaman açık olduğunu ifade eden Erdoğan, “Onları katillerin kucağına atmayacağız. Yardımseverliğimizi her zaman nasıl yapıyorsak öyle devam edeceğiz” dedi:

“Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor, biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik, ensar nedir bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili Peygamberimizin muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz.

“Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız.

“Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Bizim kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline, kucağına atmayacağız.”

Erdoğan konuşmasında “Bay Kemal” ifadeleriyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslense de, göçmenlerle ilgili son tartışmalar Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sözleri sonrasında başlamıştı.

Özdağ, Nisan ayı ortasında yaptığı bir açıklamada “Türkiye’deki göçmenleri ülkesine göndereceğini” söylemiş, ardından parti liderleri ve siyasetçiler göçmenlerin geri dönüşü üzerine konuşmaya başlamıştı.

CHP ve İYİ Parti bu konuda uluslararası hukukun takip edileceğini ancak uzun vadede Suriye yönetimiyle de uzlaşarak Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektğini savunurken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise iktidarın sığınmacıları bir nefret objesi haline getirdiği görüşünde. Sancar konuya ilişkin, “Suriye’de Kürtlerin hak kazanmasın diye iç savaşı körükleyenler bu topraklara gelenlere nefret kusuyor, saldırılar düzenliyorlar” değerlendirmesinde bulunuyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ve İstanbul Valiliği’nden, ülkedeki göçmenlerin sayılarına ve geri gönderme/sınır dışı süreçlerine dair açıklamalar geldi.

Konuyla ilgili iktidardaki AKP’den ise bugüne kadar bu netlikte bir açıklama gelmemişti.

Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Nisan’da yaptığı konuşmada “Ramazan Bayramı için ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmemesi” ve “Türkiye’de asayişi bozan göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini” söylemiş; “Suriye’de ateş söner sönmez herkes evine barkına Türkiye’nin güvencesi altında kavuşmalıdır” demişti.

22 Nisan’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yaklaşık iki üç bayramdır pandemi nedeniyle biz bu gidişleri durdurmuştuk zaten. Valiliklerimize bildirdik, bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ilk açıklamasını 3 Mayıs’ta uzaktan katıldığı İdlib’de kurulan briket evlerin açılış töreninde yaptı. İdlib’deki briket ev sayısının toplamda 100 bine çıkarılacağını; 1 milyon kişinin dönüşü için de benzer bir proje planladıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu açıklamadan günler sonra “Sığınmacıların Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir” demişti.

Göçmen politikası tartışması Soylu ve Özdağ arasında sert tartışmalara yol açmış; İçişleri Bakanlığı önüne yürümek isteyen Ümit Özdağ polis tarafından durdurulmuştu. Soylu’ya MHP lideri Bahçeli ve AKP’liler destek açıklaması yapmıştı.

Kaynak: BBC