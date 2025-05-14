Efsane başkan Jose Mujica hayatını kaybetti

“Jose Mujica tedavi görmeyi reddetmişti”

Uruguay‘ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) 89 yaşında yaşamını yitirdi. Mujica yaklaşık 4 ay önce yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını ve artık tedavi görmeyi reddettiğini duyurmuştu.

“Mujica, Volkswagen’iyle özdeşleşmişti”

Jose Mujica, 2010-2015 yılları Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yaptığı dönemde maaşının çoğunu başlaması ve makam aracı yerine eski bir Volkswagen Beetle kullanması nedeniyle “dünyanın en fakir başkanı” unvanını almasını sağlamıştı.

“İstanbul’da üç yıldızlı otelde kaldı”

CHP’nin davetiyle 2015’te İstanbul’a geldiğinde ziyareti boyunca 1973 model bir vosvos’a binen Jose Mujica eşiyle Taksim’de üç yıldızlı bir otelde konaklamış. Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemine katılmıştı.

“Hem Bask hem İtalyan kökenli”

Bask kökenli Demetrio Mujica ve İtalyan göçmenlerin kızı Lucy Cordano’nun çocuğu olarak dünyaya gelen Jose Mujica, 1960’ların ortalarında, Küba Devrimi’nden ilham alan silahlı bir siyasi grup olan yeni kurulan MLN-Tupamaros hareketine katıldı. 1970’de Mujica, bir Montevideo barında tutuklanmaya direnirken vuruldu; iki polisi yaraladı ve ardından altı kez vuruldu. Hastanede nöbet tutan cerrah hayatını kurtardı. Cerrahın gizli Tupamaro üyesi olduğunu ve bu nedenle hayatının kurtarıldığını iddia etti.

“Mujica 12 yıl hapis yattı”

Jose Mujica, 1970’lerde ve 1980’lerde askeri diktatörlük sırasında 12 yıl hapis yattı. Sol partilerin Geniş Cephe koalisyonunun bir üyesi olan Mujica, 2005’ten 2008’e kadar Hayvancılık, Tarım ve Balıkçılık Bakanı ve daha sonra Senatör olarak görev yaptı. Geniş Cephe’nin adayı olarak 2010 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı.