Ekrem İmamoğlu: Tamamen tarihe gömüleceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Sosyal Yaşam Merkezi temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

İktidarın CHP’li belediyelerin bazı iştiraklerine SGK borçları üzerinden haciz başlatılmasına değinen İmamoğlu, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. 2019 yerel seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, “Demokrasinin en kara lekesidir. 13 bin oyla seçimi kazandığını mı zannediyorsun diyerek yargıyı baskı altında tuttular” ifadelerini kullandı.

İktidarın her şeyi yapabileceğini ancak kendilerini yıldıramayacağını ifade eden İmamoğlu, “Tamamen tarihe gömüleceksiniz” diye konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Dediler ki boğazlarını sıkarsak çalışamazlar. Bizim boğazımızı sıktıkça daha iyi çalışacağız. Ne yaparsanız yapın bu millet israfçı ve icraatçı yönetim arasındaki farkı görüyor. Milletin durumunun farkında değiller. Bu millet rantçılık devrine son verecek halkçılık dönemine başla diyecek.

Benim her dava arkadaşımın boynunun borcu milletin işini iyi yapmaktır. Ben bu yolculuğun bu davanın bir parçasıyım diyen herkes çok büyük bir vebal altındadır. ‘Ben bu ülkenin geleceğine başımı, elimi, kolumu koydum’ diyen yoksa bu yolculuğun yol arkadaşı değildir.

Bizi öyle davayla, soruşturmayla, hacizle durduramazsınız. Yok belediyelerin üstüne git, yok efendim belediyelerin hesaplarına haciz koy, yok silkele bilmem ne. Şaka gibi, komedi filmi.”

Ekrem İmamoğlu: Soruşturmalar yargı tacizi