El Mencho’yu sevgilisi yakmış

El Mencho öldürüldü! Kartel katliam yaptı

Meksika Savunma Bakanı Trevilla, “El Mencho” lakaplı uyuşturucu baronunun yerinin nasıl tespit edildiğini açıkladı:

“İstihbarat teşkilatları, kartel liderinin sevgililerinden birini bir tatil beldesinde buldu.

Önce, kız arkadaşının yakın bir yardımcısının yeri tespit edildi; bu sayede kadın takibe alındı.

İstihbarat görevlileri kadının, 20 Şubat’ta kartel lideri ile adamlarının bulunduğu Jalisco’daki dağlık tatil beldesi Tapalpa’ya götürüldüğünü saptadı.

Kız arkadaşı 21 Şubat’ta ayrılırken, kartel lideri ve adamları gizli evde saklanmaya devam edince Meksika ordusu 24 saat içinde özel kuvvetlerle operasyon düzenledi.

El Mencho’nun ağır silahlı korumaları orduya roketatarlarla (RPG) karşılık verdi. Kartel lideri ve en yakın iki koruması evin arkasındaki ormanlık alana kaçmaya çalıştı. Çalılıklarda kıstırıldılar.

Kendisi ve iki koruması ağır yaralı yakalanan kartel lideri askeri helikopterle Mexico City’ye nakledilirken öldü.”

Operasyonda, ABD’nin Meksika’ya istihbarat desteği sağladığı açıklanmıştı

Bu arada Meksika‘da CJNG kartelleri, son 2 saatte 40’tan fazla polisi ve 10 savcıyı öldürdü.

