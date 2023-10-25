Erdoğan: Hamas Terör Örgütü Değildir

Erdoğan, İsrail’e gitme projesini de iptal ettiğini açıkladı.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin, “İsrail devletiyle bir sorunumuz yok, ama İsrail’in uyguladığı mezalimi, devlet değil örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz” diye konuştu.

Gazze’ye düzenlenen saldırılarda ölenlerin neredeyse yarısının çocuk olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu tablo bile amacın taammüden insanlık suçu işlemeye yönelik vahşet olduğunu gösteriyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, hem yapanlar hem onu destekleyenler açısından hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir” dedi.

“Hamas bir terör örgütü değildir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren kurtuluş ve mücahitler grubudur” diyerek şöyle devam etti:

“İsrail’e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz. Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın gittiğinde İsrail halkının güven, merhamet arayacağı ilk yer 500 yıl önceki gibi Türkiye olacaktır.

Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri, İsrail devletinin aklıselime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum. Kuruluş amacı Kudüs’ün mahremiyetini, Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatından hiç değilse bu defa, misyonuna yakışır etkinlik bekliyoruz. İnsani, siyasi, askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız. İrade sahibi ülkeleri teklifimizi değerlendirmeye davet ediyoruz. Bölgede etkili tüm aktörlerin yer alacağı bir ‘Uluslararası Filistin-İsrail Barış Konferansı’ düzenlenmesini öneriyoruz. Çocukların hunharca öldürülmesinin hiçe sayıldığı bir yapıyı kimse ciddiye almaz. BM’nin içine düştüğü bu acziyet görüntüsünden derin üzüntü duyuyoruz.”

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