Erdoğan Sisi Tokalaşması Mısır’da da Gündem

2022 Dünya Kupası’nın açılışı için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin davetiyle Doha’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, daha önce “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkıştı.

Erdoğan Sisi tokalaşması 9 yıllık süreçte Türkiye ve Mısır arasındaki en üst düzey temas oldu.

Mısır basını da Erdoğan Sisi tokalaşması ile çokça ilgili. Mısır’ın önde gelen yayın kuruluşlarından El Ahram, Cumhurbaşkanlığı’nın görüşmeyle ilgili bir açıklama yapmadığını ancak iki liderin el sıkıştığı fotoğrafın sosyal medyada viral olduğunu aktardı.

El Ahram, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü’nün geçen ay sonunda Türkiye’yle görüşmelere son verdikleri yönündeki açıklamasına dikkat çekti. Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı enerji anlaşmasına karşı çıkan Şükrü, Türkiye’yle geçen sene başlayan ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmelerin “Türkiye’nin Libya’da attığı adımlar nedeniyle” iki oturum sonrası sona erdiğini açıklamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2013’te Müslüman Kardeşler iktidarının devrildiği darbeyle koptuğunu hatırlatan Mısır basını Erdoğan’ın o dönemde Müslüman Kardeşler’e büyük destek verdiğini de yazdı. Sisi’nin iktidara gelmesinin ardından Türkiye-Mısır ilişkileri en sıkıntılı dönemini yaşamaya başlamış, elçiler de karşılıklı olarak geri çekilmişti.

Mısır gazetelerindeki haberlerde, görüşmelerin yeniden başlamasına karşın ilişkilerin son dönemde Libya konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yeniden kötüye gittiği belirtildi. Haberlerde, Erdoğan ve Sisi arasındaki son temasın normalleşme görüşmelerinin yeniden başlamasına yol açıp açmayacağının belirsiz olduğu yorumu yer aldı.

Haberlerde son dönemde Mısır ile Katar arasındaki ilişkilerin ticari yönden geliştiği de belirtildi.

Erdoğan, 2013’teki darbe sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Sisi ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. 2019 yılında, BM Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, resmi yemek programında Sisi ile aynı masada bulunmamak için yemek davetine katılmamıştı. Erdoğan, yemeğe katılmamasıyla ilgili yöneltilen sorular üzerine, “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” cevabını vermişti.

Türkiye ile Mısır Arasında İlk Üst Düzey Temas

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