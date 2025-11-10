Fransa’da Sarkozy’ye erken tahliye

Sarkozy’den tehdit vurgulaması

Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy‘nin erken tahliyesine karar verdi. Sarkozy, bugün cezaevinden tahliye edildi. Yurtdışına çıkış yasağı verilen Sarkozy’nin dava süreci içinde herhangi bir Adalet Bakanlığı yetkilisiyle konuşması ise yasaklandı. Böylece eski başkan, 5 yıllık hapis cezasının ardından girdiği cezaevinde sadece 3 hafta kalmış oldu. Sarkozy, 21 Ekim’de, 2007 seçim kampanyasında Libya’nın eski diktatörü Muammer Gaddafi’den para desteği aldığı gerekçesiyle mahkûm olmuştu. Bugün, mahkemeye görüntülü bağlanan Sarkozy, hapisteki günlerini kâbus olarak nitelendirirken diğer mahkûmlar tarafından öldürülme ya da zehirlenme korkusu yaşadığını vurguladı. Sarkozy, 1945’te Nazilerle işbirliği yapan Philippe Petain’nin ardından ilk hapse giren Fransa Cumhurbaşkanı olmuştu. Sarkozy’nın 14 Euro ödediği izole hücresinde televizyon, banyo, duş, ocak ve buzdolabı bulunuyordu. Yağda yumurta bile yapmayı beceremediği için beslenme sorunu yaşayan Sarkozy, yakınında bulunan iki hücreye yerleştirilen iki güvenlik görevlisi tarafından korunuyordu. 2007-12 arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yürüten Sarkozy, akşamüstü cezaevinden tahliye oldu.